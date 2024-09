Comparte

José Antonio Neme no deja de sorprender con su espontaneidad, y este lunes no fue la excepción.

El conductor de “Mucho Gusto” protagonizó un momento que sacó risas y dejó a más de uno descolocado, incluida su compañera, Karen Doggenweiler.

Todo ocurrió durante la apertura del programa matutino, que ya está en plena celebración de las Fiestas Patrias.

Con su típico estilo desinhibido, Neme decidió lanzar una paya, pero no cualquier paya. Todo comenzó con un clásico “Aro, aro, aro”, lo que despertó la curiosidad de los televidentes y, especialmente, de Karen, quien lo observaba atentamente.

Sin embargo, lo que parecía ser una inocente rima chilena rápidamente tomó un giro inesperado cuando el periodista se tiró a la piscina con una paya subida de tono.

Neme y su paya sin filtro

“El vino curó a mi padre, el vino curó a mi madre, a mí no me vas a curar, vino y…”, fue lo que alcanzó a decir Neme, antes de que Karen Doggenweiler, visiblemente preocupada, lo interrumpiera para evitar que finalizara la rima, que evidentemente terminaba con una palabra no apta para la televisión.

“Dios mío, no”, exclamó Karen, evitando el exabrupto de su compañero, quien entre risas decidió no seguir con la frase. La reacción del panel y de los televidentes no tardó en llegar, generando risas y comentarios sobre el peculiar momento.

Aquí puedes revisar el momento: