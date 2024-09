Comparte

Recientemente, Angélica Sepúlveda, la reconocida chica reality, revolucionó las redes sociales.

Todo esto, porque en su Instagram anunció que se sumará a las plataformas de contenidos para adultos tras abandonar “Gran Hermano”.

Asimismo, aclaró que si bien tenía intenciones de volver al programa, no tuvo respuestas de parte de la producción, por lo que decidió tomar otro camino.

“Chiquillas y chiquillos lindos no soy andar con rodeos, así que lo cuento ahora y lo celebro feliz. Recién salí de GH y me han aparecido muchas ofertas, mi idea era volver si o si al reality y continuar el juego que me faltaba, pero nunca más me respondieron mis jefecitos, quizás están enojados por lo que he contado, pero yo no miento, me la jugué, ellos lo saben, pero no me mostraron, yo los quiero mucho y les deseo éxito en lo que queda del programa”, comenzó diciendo.

“Tuve una semana muy linda, me dediqué a recibir propuestas, escuchar mi corazón y plantear mi futuro en un año más y decidí volver a vivir en la capital y facturar”, agregó.

“A las oportunidades no se les da tanta vuelta y siiii, seré parte de una plataforma de fotos, fotos que aún no se deciden cómo serán, pero para mí es un juego y jugaré, así que me prepararé con todo lo que me pidan, les iré contando y mostrando todo el proceso de cambio”, aseguró.

Finalmente, aprovechó el espacio para agradecerle a su amigo que la ha acompañado en toda esta vuelta a la realidad tras su paso por “la casa más famosa del mundo”.

“Estoy muy entusiasmada, mi gran amigo y hermano Aldo Rodríguez ha sido fundamental, me escucha y alienta que no retroceda y junte las lucas para mi sueño, un sueño que me puede traer lágrimas en el camino, pero algo en mi interior me dice que esta vez se cumplirá”, expresó.

“Les deseo unas maravillosas fiestas patrias a todos, disfruten, coman rico, bailen , la vida es Hoy. Gracias por la rica energía que me envían, Dios triplique en ustedes lo que desean para mí”, cerró Angélica.