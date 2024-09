Comparte

Recientemente, comenzó a circular el rumor de que Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel podrían tener un amorío.

Todo esto, porque se viralizaron unas fotografías donde se veía a los dos tortolitos en un evento de perfumes.

Bajo ese contexto, desde “Hay que decirlo!” se contactaron con ella y dejó en claro que no tendría nada con el animador.

“Sé que estaban hablando de los amores de Julio y yo no soy uno de ellos, no me pongan en la lista con Julio”, comenzó diciendo la exchica Yingo.

Asimismo, explicó que solamente se han topado en algunos eventos “nos hemos visto en varios eventos y no porque nos saludemos, significa que vamos a tener algo”.

“La foto que se filtró era yo oliendo un perfume de su muñeca”, detalló Faloon.

Finalmente, pidió que la dejaran de vincular con JC Rodríguez, puesto que no tendría nada con él.

“Por favor no me sigan preguntando si tengo algo con Julio, lo encuentro super caballero, exitoso, inteligente, pero más que eso nada, no tengo nada con él”, cerró.