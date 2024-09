Comparte

Recientemente, Miguel “Negro” Piñera participó como invitado en el programa “Sin Editar” y habló con Pamela Díaz de diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre la esperanza de vida que tiene, puesto que el artista aseguró que quiere vivir más de 100 años.

A raíz de ello, sostuvo que ad portas de sus 70 años, se ha realizado algunos procedimientos médicos.

En concreto, detalló que se ha realizado transfusiones de sangre, con el fin de “renovarse”.

“Yo voy a chantar la moto a los 100 años, si tengo 30 años más de hueveo. Tengo una familia que es longeva; mis tíos murieron a los 108 años. Hoy en día hay cosas… imagínate cómo está Mick Jagger, de The Rolling Stones. Hay transfusiones de sangre, y uno dura más”, comenzó diciendo.

Asimismo, sostuvo “yo me hago de todo. Yo me voy de repente, salgo de Chile, y me he hecho transfusión de sangre, obvio. ¿Ustedes no se lo han hecho? Esto es sangre nueva y joven, y se renueva, te la cambian entera”.

En la misma línea, recalcó que varios famosos se hacen estos procedimientos “Mick Jagger sigue cantando y bailando porque se cambia la sangre una vez al año. Michael Jackson… Antes uno vivía hasta los 50 o los 80, y ahora hasta los 80 y 90. Y con toda la tecnología y la onda científica que hay ahora, tú te vas a morir a los 120 años”.

Finalmente, el “Negro” destacó que otra de las cosas que lo hacen mantenerse bien es vivir con “0 estrés”.