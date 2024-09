Comparte

Como es sabido, Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, se convirtió en la nueva eliminada de “Gran Hermano”.

Bajo ese contexto, Michelle, quien fue muy cercana a ella en el inicio del programa, se refirió a su salida y dio su opinión “sin filtro” de la venezolana.

“Yo sé que no fue buena amiga. Y eso la gente lo tiene clarísimo. Hace dos semanas que la gente viene gritando allá afuera, que me traicionó, que me peló”, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que a pesar de que le dio oportunidades a Chama de que fuese sincera, no lo hizo.

“Le dí muchas oportunidades, le pregunté en su cara, ‘¿dijiste algo, quieres aclararlo?’. Y se hacía la ‘vistima’, todos fueron malos con ella y ella fue con todos”, detalló.

“Yo estuve toda la semana pidiendo a mi gente, a mis fans, que si la sacaban, era la respuesta que yo necesitaba, porque no fue buena persona conmigo”, agregó.

En la misma línea, recalcó que para ella Chama ya no era un aporte en el encierro “me da pena, pero siento que aquí en el juego ya no aporta ni como amiga, ni como jugadora. Solo volvió para desarrollar la relación más pedorra que he visto en mi puta vida, dos tóxicos que se potenciaban”.

Asimismo, comentó que si Manuel hubiese sido el eliminado, quizás habrían tenido un tiempo para conversar, sin embargo, la gente no quiso que ella siguiera en “la casa más famosa del mundo”.

“La gente no lo quiso así, porque quizás algo malo hizo y nunca lo quiso admitir”, precisó la brasileña.

Frente a ello, Chama dio su versión “le dije que las dos hicimos cosas que no estuvieron bien. La conversación está, no me hice la víctima, tú misma dijiste ‘todos nos hemos pelado aquí adentro’. No te quiero dejar mal con nadie, pero la que mas ha pelado aquí en esta casa has sido tú”.

“Por eso te sacan a ti. Si fueras tan buena, te hubieras quedado tú”, se limitó a responder Michelle.

En la misma línea, recalcó que Chama en su reingreso volvió siendo otra “primero, renunció, renunció su juego, renunció todo. Se fue, le dan el derecho. Estuvo 10 días aquí encerrada en un hotel en Argentina nutriéndose de información. Supuestamente salió una Chama y dijo que volvió la misma, y no volvió la misma. ¿Dónde estuvo mi amiga que volvió por mí?”.

Finalmente, Chama negó haber entrado solo por Michelle y por su parte, la modelo sostuvo que ella está tranquila, ya que sabe que fue buena amiga en todo momento.

“Todos los días duermo tranquila, que fue honesta, fui leal. Y si la última semana me alejé porque ella prefería la compañía de él (…) Estaba en todo mi derecho porque estaba dolida”, cerró Carvalho.