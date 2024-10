Comparte

Recientemente, Nicolás Solabarrieta preocupó a todos sus seguidores en las redes sociales.

Esto, porque el chico reality mostró en su Instagram que estuvo todo el miércoles en cama, puesto que se habría intoxicado.

“Lo que fue mi miércoles intoxicado”, contó Solabarrieta, mientras mostraba que estaba consumiendo bebidas isotónicas para hidratarse.

Asimismo, mostró a su pareja, Valentina Torres, más conocida como la Guarén, quien lo cuidó.

“Me acabo de levantar, estuve todo el día acostado, estuve con vómitos, fiebre, escalofríos. Ahora pediré algo para comer, desde ayer que no como nada”, detalló.

Finalmente, explicó que al parecer todo se debería a que se comió un tártaro de atún que estaba descompuesto.

“Me intoxiqué con un atún, terrible, me comí un tártaro de atún, estuve todo el día vomitando, así que por fin recuperé un poco. Para toda la gente que me preguntaba qué me había pasado, fue eso, me intoxiqué con un pescado que estaba, seguramente, descompuesto”, cerró.