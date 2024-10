Comparte

Claudio Rocafort, ex pareja de Cecilia Bolocco, reveló detalles de una infidelidad reconocida por la propia exMiss Universo en entrevista con Pamela Díaz.

En los últimos días, la ex modelo sorprendió a muchos al confesar durante una entrevista con “La Fiera” que fue infiel en su juventud, aunque no dio detalles específicos sobre el incidente. Esta revelación desató reacciones, incluyendo las declaraciones de una de sus exparejas, Claudio Rocafort, quien salió al paso de los comentarios de la ex Miss Universo para compartir su versión de los hechos.

A través de sus redes sociales, Rocafort aseguró que Bolocco le fue infiel cuando ambos tenían 17 años. Según su relato, el episodio ocurrió en una fiesta en la casa del cantante internacional Julio Iglesias.

“Escuché en la tele que ella había sido infiel con un famoso internacional, efectivamente fue conmigo”, aseguró Rocafort. En su declaración agregó que, en ese momento no había querido creer lo que sucedió, pero con el tiempo descubrió la verdad.

Rocafort detalló que la infidelidad ocurrió en un viaje que Cecilia realizó a Miami, junto a su madre, tras haber asistido a una fiesta en la discoteca Gente. Según el relato del expololo de Bolocco, él intentó evitar que ella asistiera a ese evento, pero la animadora y su madre viajaron de todas formas. “Supe que la mamá se quedó en un hotel, y ella en la casa de Julio Iglesias”, comentó .

El relato no se quedó solo en esos detalles. Rocafort también lanzó duras críticas hacia Bolocco, a quien describió como una persona infiel y manipuladora. “Siempre ha sido infiel y manipuladora, experta hablando como los políticos”, expresó. Además, agregó que, según él, ese es un comportamiento común de la modelo a lo largo de los años.

La confesión de Cecilia Bolocco sobre su infidelidad la hizo en el marco del lanzamiento de una colaboración comercial. Durante su conversación con Pamela Díaz, la ex Miss Universo admitió una infidelidad “de palabra, pensamiento u omisión”, aunque no quiso entrar en detalles sobre el contexto específico.