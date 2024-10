Comparte

Ya está completo el grupo de 21 reclutas que ingresarán al nuevo reality show del 13, “Palabra de honor”: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Dash, Malito Malozo, Gala Caldirola, Anaís Vilches, Faloon Larraguibel y Natu Urtubias.

Pero los participantes no estarán solos, ya que habrá dos personas a cargo de darles las instrucciones y de guiarlos en este reformatorio militar: la Comandante Pía Arratia y el Sargento Botota Fox.

Van a tener que temerme

La oficial Pía Arratia, de 42 años, pasó la mitad de su vida en el Ejército antes de retirarse con el grado de Mayor. Casada con un oficial de la Armada retirado, y con dos hijos, Pía viene de una familia donde tanto sus papás, sus tíos y su hermana también son oficiales. “Vengo de una familia militar, somos como una dinastía. Para mí esto es un estilo de vida”, sostiene.

Arratia tuvo su primera experiencia con los medios hace casi dos décadas cuando fue elegida por la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, como rostro para una sesión de fotos para instar a las mujeres a integrarse a la vida militar. También hizo apariciones esporádicas en programas de televisión en su rol de militar. Sin embargo, tras ser seleccionada luego de un minucioso casting, tendrá su debut televisivo en el reality “Palabra de honor” como la Comandante a cargo de la disciplina de los participantes.

“Tras retirarme necesitaba una nueva experiencia, y encontré muy interesante esto del reality. Estoy muy motivada y lo voy a dar todo. Voy a poder aplicar todos los conocimientos que adquirí durante 21 años de servicio en mi institución”, asegura la Comandante Arratia, afirmando que ella no tendrá reparos en controlar a los más rebeldes de la casa.

“Voy a llegar a poner orden al reality, porque es lo que hice durante 21 años en el Ejército: inculcar disciplina, espíritu de cuerpo, compañerismo y hacerlos ser mejores personas. A los descarrilados los voy a encarrilar, y ellos saben a lo que vienen, que va a haber mucha actividad física, mucho orden, que van a hacer sus camas y se va a dar cumplimiento a los horarios. Esto no es como estar en la playa, es una academia militar. Voy a ser muy dura y, como Comandante, van a tener que temerme”, adelanta.

Eso sí, añade que, aunque tenga que hacer cumplir la disciplina, los reclutas siempre podrán contar con ella. “Si ellos necesitan algo, voy a estar atendiendo a sus necesidades para ayudarlos”, indica la Comandante Arratia.

Siempre quise hacer el Servicio militar

Pía Arratia no estará sola en su labor en el nuevo espacio de telerrealidad del 13, ya que la acompañará un conocido de la casa. Y es que quien fuera un participante más en “Tierra Brava” y “¿Ganar o Servir?”, Botota Fox, esta vez ascenderá de rango para “Palabra de honor”, convirtiéndose en el Sargento Fox.

“En los realities anteriores yo siempre apoyé todas las actividades, así que me dieron esta oportunidad. Para mí ésta es la pega ideal, porque disfruto del reality pero igual tengo acceso a mi teléfono, puedo salir, vivir en otro lado, descansar bien, y tengo las pilas recargadas siempre”, confiesa Botota, agregando que espera seguir haciendo esta labor de ahora en adelante.

“Soy una persona súper histriónica, estoy disponible para todo y tengo la satisfacción de que estoy trabajando en algo que me gusta, que son las comunicaciones. Me la voy a jugar para estar en todos los realities que sigan”, manifiesta el comediante.

En el nuevo reality show, la labor de Botota será ayudar a los reclutas en sus tareas. “Tengo el servicio pegado en mis venas, me gusta servir a la gente. Más que ser Sargento, yo voy a ser como un participante más, que entro y salgo, porque yo sé lo que sienten al estar encerrados, estuve encerrado seis meses en dos programas. Por eso voy a llegar en la mañana para despertarlos, darles ánimo, levantarlos, ayudarles a hacer las camas, orientarlos”, adelanta el Sargento Fox.

Además, confiesa que con vestir este uniforme está cumpliendo mi sueño. “Siempre quise hacer el Servicio militar, me encantaba esa onda. Me lo tuve que sacar porque en esa época estaba trabajando haciendo aseo para mantener a mi mamá. Pero mi abuelito fue carabinero y siempre me llamaron la atención los uniformes. De hecho, a los 16 yo quería ser marino, pero me dijeron que no, porque iba a ir a puro ver hombres”, ríe el transformista.