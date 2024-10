Comparte

Recientemente, Belén Mora participó como invitada en el podcast “Amigas y Copas” y habló con Carla Jara de diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre su polémica presentación en el Festival de Viña en el 2023, donde recibió las pifias del público.

En tanto, ella comenzó diciendo “fue heavy” y luego contó que no tiene intenciones de volver al certamen internacional.

“Creo que ya cumplí el sueño de estar en el Festival de Viña. Yo lo pasé increíble, a pesar que me hayan pifiado al final. Los otros cuarenta y tanto minutos que no me pifiaron lo pasé ‘la raja’”, agregó.

Tras ello, reveló que previo a su presentación tuvo un problema con la organización del festival.

“Tuve malas experiencias relacionadas con mi ida al festival, que no tuvieron que ver necesariamente con la noche en la que actué”, confesó.

Asimismo, detalló “diez días antes, me quisieron cambiar el día. Eso genera un estrés, una incomodidad y un estado ansioso innecesario. Porque tú dices ‘¿por qué?’. Le pregunté a las personas que me citaron a reunión, ‘¿por qué soy la única que está acá y no están todos los comediantes pasando por esta misma situación?”.

Frente a ello, la comediante aseguró que esa situación la puso incómoda “eso lo encontré tremendamente injusto”.

Finalmente, recalcó que no estaría interesada en volver a ir la Quinta Vergara, pero espera poder seguir dedicándose al stand up.

“Ni en un mediano ni corto plazo iría, por esa razón, y porque también soy de ciclos como fui al Festival de Olmué, increíble, fui a Viña, la raja, fui al Festival de Las Condes, bacán”, cerró Belén.