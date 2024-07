Comparte

Nicolás Maduro se refirió a la polémica por la expulsión de delegaciones internacionales en las elecciones de Venezuela. En ese sentido, señaló que se trata de “personas non gratas”

“Ellos saben que son personas non gratas, son gente muy repudiada. De hecho estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque les devolvimos a Vicente Fox. Son gente muy repudiada en sus países, son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el Poder Electoral, y el Poder Electoral decide a quién invita y quién no invita. En eso no me meto”, sostuvo en la antesala a los balotajes.

Maduro y la expulsión de delegaciones internacionales por elección en Venezuela

Cabe recordar que, en las últimas horas, delegaciones internacionales fueron expulsadas en su arribo a Caracas. A parlamentarios de Chile, Colombia, Panamá, México y España se les negó la entrada y debieron regresar.

En el caso de Chile, fueron expulsados los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards.

También se debieron retornar a sus países diversos expresidentes: Mireya Moscoso de Panamá; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Jorge Quiroga, de Bolivia y Vicente Fox, de México. En el caso de Colombia, la expulsada fue la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Delegaciones europeas también se vieron afectadas. El eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del Partido Popular español Miguel Tellado tampoco pudieron ingresar. Ellos, junto a Kast y Edwards habían sido invitados por la oposición venezolana.

Se agrega la preocupación de que inteligencia venezolana estaría asediando los hoteles en donde se hospedan los invitados especiales del candidato opositor Edmundo González.

La situación genera preocupación en diversas organizaciones internacionales, como la Unión Europea.