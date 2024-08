Comparte

Juan Guaidó, autoproclamado expresidente encargado de Venezuela, respondió al presidente Gabriel Boric, quien señaló que no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro ni la de Edmundo González hasta que se muestren las actas.

Recordemos que durante esta jornada, El jefe de Estado se reunió con el canciller Alberto van Klaveren y el embajador Jaime Gazmuri, tras el regreso a Chile del diplomático expulsado de Caracas en el marco de los cuestionados resultados electorales.

Luego de la reunión, el Mandatario expresó por medio de su cuenta de X, antes Twitter: “Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

Junto a lo anterior, Boric señaló: “Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”.

Las palabras del Mandatario chileno fueron respondidas por Guaidó, quien expresó por medio de la misma red social: “Gracias presidente, su posición es muy constructiva. Sin embargo, no reconocer el triunfo de Edmundo González es relativizar la situación en Venezuela”.

Además, el exlíder venezolano indicó que “una transición en paz pasa por reconocer la victoria de los venezolanos”.

Finalmente, Guaidó informó a Boric que “Centro Cárter ya publicó informe y usted puede constatar las actas”.

