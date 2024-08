Comparte

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, abordó la situación post electoral en su país con perspectivas a una transición en conversación con medios de Chile y Argentina. Entre los comunicadores presentes estuvo la exministra Karla Rubilar y el periodista Christian Pino de Radio Agricultura

“Han sido 25 años de elecciones tramposas” y “sabíamos que esta iba a ser la peor de todas”, aseguró Machado en la conferencia. Además, destacó que para la elección se prepararon durante un año por medio de plataformas digitales, testigos y “comanditos” (ciudadanos organizados) en cada centro de votación.

Machado aseguró que, tras la declaración de la victoria de Maduro, la oposición tenía más del 40% de las actas “Nuestros testigos son los héroes. Porque pese a la persecución lograron conseguirlas cuidarlas con sus vidas”, destacó la líder.

“Al día de hoy tenemos casi el 84 % de las actas (…) La diferencia es de 3.990.000 a favor de Edmundo González”, dicho lo anterior “no hay manera que Maduro pueda ganar“, explicó a los medios.

“Ellos buscaron aplastar la protesta ciudadana”

Pese a expuesto, Machado reitera que el Consejo Electoral proclamó a Nicolás Maduro sin un solo número y que éste “optó por la ola represiva más cruel que se ha registrado en Venezuela”.

“El informe de la OMS es escalofriantes: desapariciones forzosas, detenciones, torturas, les marcan las casas a las personas, han torturado jóvenes para que emitan testimonios retractándose (…) Ellos buscaron aplastar la protesta ciudadana”, lamentó.

“La realidad, hoy, es que estamos conscientes de la forma que tienen el régimen y lo peligroso que esto es cuando se sabe descubierto”, indicó Machado, sin embargo, afirmó que “nunca antes la sociedad democrática ha estado tan fuerte y el régimen tan débil”

“No nos vamos a rendir, esto no tienen vuelta atrás (…) No vamos a parar la presión de Calle ni la presión internacional, para que se le haga entender a Maduro que su mejor opción es aceptar la transición a la democracia”, manifestó la líder opositora.

En la conferencia, María Corina Machado convocó a la movilización del día sábado 17 de julio. “Me siento orgullosa de ser venezolana y parte de este movimiento social y cultural que ha hecho historia y que no tiene vuelta atrás”, cerró.

“Es de los referentes latinoamericanos que necesitamos”

Consultada por la exministra Karla Rubilar sobre el rol del fallecido expresidente Sebastián Piñera en la búsqueda por la democracia, Machado expresó: “Me cuesta hablar de él solo en el plano político, porque era mi amigo”.

“Jamás me olvidaré de diciembre de 2014, me habían acusado de magnicidio, recibí una llamada y me dijo ‘qué puedo hacer por ti’. Ofreció venir a Venezuela con otros expresidentes (…) eso fue un hito en la participación de la comunidad internacional en la lucha por la democracia”, recordó.

“Nos hace mucha falta, es de los referentes latinoamericanos que necesitamos”, cerró Machado.