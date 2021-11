Ministro Rodrigo Delgado confirma dos fallecidos y tres heridos en Cañete

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que hubo dos personas fallecidas y tres heridos durante esta jornada en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

“Hoy ocurriendo dos hechos, uno cerca de las 14:00 horas y otro cerca de las 18:00 horas, en un radio muy cercano de distancia”, informó el ministro. “El hecho de las 14:00 horas tiene una relación con un paradero, que es derribado por personas que buscaban bloquear la ruta, le echan un acelerante a ese paradero y en definitiva generan ahí una barricada, además poniendo algunos elementos contundentes para bloquear la ruta”, agregó.

“Es en ese contexto y en el contexto también del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en donde el patrullaje mixto entre Carabineros y la Armada (…) donde Carabineros se acerca inicialmente en ese patrullaje y es atacado con armas de fuego. Carabineros en ese momento estaba en un vehículo acondicionado para poder resistir este tipo de ataque, y utiliza en ese momento Carabineros medios disuasivos como bombas lacrimógenas y otro tipo de medios obviamente no letales”, detalló el titular del Interior.

Según Delgado, “es tanto el ataque que siguen resistiendo, que llega la patrulla que corresponde al patrullaje mixto de parte de la Armada y siguen siendo atacados”.

“En ese momento, la Armada habría utilizado munición de salva, munición no letal, para disuadir a estas personas que estaban atacando con armas de fuego, con armas de grueso calibre a la caravana tanto de Carabineros como de la Armada, y una vez que dejan de utilizar la arma de salva habrían ya utilizado armas de servicio“, sostuvo el ministro.

Bajo este contexto, explicó que “se logra en ese momento despejar la ruta y cuatro horas más tarde, en un sector aledaño, algunos kilómetros más hacia el sur, es atacada nuevamente una patrulla de la Armada con armas también de grueso calibre, y en ese contexto, también se utilizan las armas de servicio, porque hay que ser muy claros en esto, cuando se inicia el Estado de Excepción, muchos nos preguntaban, bueno ‘¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas?’, en rol de las Fuerzas Armadas es acompañar a las policías, brindar apoyo logístico y estratégico, con todos los medios disponibles”.

“Pero no podían hacer operaciones autónomas o reemplazar a las policías, pero sí podían -y lo dijimos claramente- defenderse cuando eran atacados por violentistas o por terroristas, como es el caso de los que utilizan estas armas de guerra y ponen en peligro la vida de ellos o de las policías que están trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas”, precisó el secretario de Estado.

Con respecto al segundo ataque, Delgado puntualizó que “a las 18:00 horas, se toman dos detenidos y esos detenidos portaban armas de grueso calibre, entre ellos un fusil de guerra, munición de grueso calibre, y por supuesto estamos en presencia de ataques tipo emboscada, estamos en presencia de ataques terroristas, en un contexto de Estado de Excepción, en donde sabemos que las policías, en conjunto con las Fuerzas Armadas, están despejando rutas, caminos, para brindar más seguridad a tantas personas que sufren y sufrían justamente estos mismos ataques”.

“La investigación tiene que ser seria, transparente, para poder esclarecer lo que ha ocurrido durante la tarde de hoy, justamente en la Ruta P-72, que es la ruta que une Cañete y Tirúa“, insistió el ministro.

“A continuación, durante la tarde, efectivamente al Cesfam de Tirúa fundamentalmente y a otros centros asistenciales de la provincia de Arauco llegaron personas heridas y llegaron personas heridas de gravedad y yo puedo confirmar hasta ahora dos fallecidos y puedo confirmar tres heridos que habrían llegado a distintos centros asistenciales de la provincia de Arauco“, detalló.

“La relación de esas personas heridas o fallecidas con los eventos que acabo de describir es parte justamente de la investigación, porque hubo un espacio de tiempo de cuatro horas entre un evento y otro, por lo tanto no sabemos exactamente a qué puede responder justamente la herida de cada una de esas personas, no sabemos la causa y tampoco sabemos todavía, hasta que exista el peritaje de rigor (…) no sabemos cuál es el peritaje balístico respecto a las heridas que tienen“, aclaró finalmente.