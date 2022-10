Comparte

La ahora exdirectora del Sename, Rosario Martínez, comentó su renuncia a la institución, la cual fue confirmada el fin de semana por las autoridades de Gobierno.

Recordar que la funcionaria aclaró que su salida es de carácter no voluntaria e indicó que hubo una pérdida de confianza por parte del Presidente Gabriel Boric.

"La razón es política, yo fui nombrada por Alta Dirección Pública en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y soy militante de RN, entonces no soy considerada de confianza. No hay ninguna otra razón particular que haya gatillado, nada de eso", afirmó en conversación con La Tercera.

Bajo ese punto, sostuvo que es "derecho del Presidente poder tener a alguien de confianza en los distintos servicios del país, así que lo tomo con altura de miras, está bien si quieren elegir a otra persona".

A su vez, Martínez aseguró que "yo asumí ese desafío para ser la directora del Sename porque creo que había que hacer los cambios profundos en ese organismo para poder hacer la pega, sobre todo en reinserción juvenil, que es lo que estábamos haciendo".

Después, complementó que "los cargos de Alta Dirección Pública siempre están disponibles para poder ser solicitadas su renuncia, así que yo entiendo cómo es el tema".

Por último, declinó realizar acciones legales. "Y es bueno para el servicio que llegue una persona con la que confíe el Presidente, de manera que el resto de los ministerios, de los subservicios, también respondan a las necesidades de los jóvenes", cerró.