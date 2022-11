Comparte

La Policía de Investigaciones detuvo este sábado al sujeto que amenazó al Presidente de la República, Gabriel Boric, a través del sitio web escribenos.presidencia.cl. El hombre pretendía amedrentar al Mandatario para que no se promulgara la ley "Papito Corazón".

El hecho se registró a fines del mes de septiembre, cuando el individuo realizó amenazas y profirió insultos contra la Autoridad en la plataforma mencionada.

"La ley nueva esa de papitos corazón porque si la sacan les vamos a quemar todo el país y empezando por tu casa y tus familiares así que mejor que no saque esa ley cu… ya que hay algunas mamá que son como el pi... y no nos dejan ver a nuestros hijos por eso no le damos pensión", es parte de lo que se lee en el texto, según informó la PDI.

Según informó Emol, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte quien otorgó la orden de investigar. A través del trabajo del sitio del suceso virtual y el análisis de redes sociales se dio con el paradero del sujeto.

El detenido es un hombre de 21 años que tiene antecedentes policiales por delito de robo y desórdenes públicos, quien fue puesto a disposición de las autoridades.