Este viernes un conductor de aplicación logró frustrar el intento de robo de su vehículo, cuando fue abordado por un supuesto pasajero que recogió en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

El incidente quedó grabado a través de una cámara instalada en el vehículo, en el video, se aprecia como el asaltante ingresa al automóvil para luego darle indicaciones al conductor sobre la ruta que debía tomar.

Al percatarse de que estaba siendo víctima de un asalto, el chofer rápidamente sacó un electroshock de la guantera para defenderse, ante lo cual el delincuente rápidamente descendió del auto.

Las impresiones del conductor tras frustrar asalto en Cerro Navia

"Lo que me salvó la vida fue que en mi vehículo instalé una mica protectora que divide a la parte del pasajero con la parte de adelante", mencionó Alexis Troncoso ya más tranquilo.

Después, el conductor indicó que "cuando yo agarro el electroschock que es de color negro él ve, me tira la mano al freno de mano, me la libera, me insiste que me baje, saco el freno de mano, él se baja y me voy".

Consultado por si fue amenazado por una pistola, preciso que "en ningún momento me mostró arma, pero es ilógico pensar que no tenia porque un delincuente que se te sube a un auto tiene mínimo un cuchillo".

"Pistola no, porque no le costaba ponerme la pistola en la mica y volarme la cabeza o amenazarme. El que venía corriendo detrás", cerró Troncoso.