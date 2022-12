Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó las largas filas han habido en las inmediaciones de la embajada de Venezuela en Chile, las cuales han provocado molestia en los residentes del sector.

“La situación en torno a la embajada venezolana tiene colapsado todo el barrio", partió diciendo la jefa comunal.

En esa línea, la edil afirmó que "la gente no puede dormir, cuando salen de sus casas hay mucha feca humana, porque la gente hace fila desde las 6-7 de la tarde, hasta la mañana siguiente, que es cuando los atienden. No hay baño, no hay nada".

Además, detalló que la gente afuera de la embajada "muchas veces tiene frío, para pasar las horas empiezan a conversar o a cantar y, por tanto, hay una desesperación de parte de todos los vecinos".

No obstante, aseguró que como municipalidad "hemos tomado todas las medidas que podemos tomar, pero tenemos muy pocas facultades".

Por esta razón, la autoridad comunal anunció que se pondrá en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para buscar una alternativa a este problema.

Finalmente, Evelyn Matthei expresó: "Esto requiere otro tipo de solución, probablemente atender en otro lugar, citar de otra manera, porque realmente nuestros vecinos no dan más".