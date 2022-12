Comparte

El Presidente Gabriel Boric participó este martes de la entrega de un total de 227 vehículos policiales, los que serán distribuidos en 13 regiones del país para enfrentar la delincuencia.

La ceremonia de entrega se realizó en La Florida, Región Metropolitana, donde también contó con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entre otras autoridades.

En la instancia, además, se informó del plan de renovación de la flota de Carabineros, que espera llegar a 2.600 vehículos nuevos al 2024.

Al respecto, el Presidente Boric se refirió a la segunda entrega de 227 vehículos policiales con el objetivo que "Carabineros pueda tener un mejor despliegue en barrios, previniendo delitos y llegando a tiempo a los llamados de emergencia".

"A esto se suma la entrega de otros 168 vehículos, que vamos a hacer en enero, y la asignación de recursos que hicimos para que Carabineros tenga más de 2.600 vehículos nuevos de aquí al 2024″, señaló el jefe de Estado.

Renovación de todos los vehículos policiales

También se refirió a la antigüedad de la flota, algunos ya con su vida útil cumplida, al momento de asumir el pasado mes de marzo la administración.

"Imaginen cualquier empresa donde la mitad de sus herramientas no funcionan, ¿puede trabajar bien? No. Cuando me lo cuenta el Gobernador Orrego y después me lo confirma el general Yáñez, no lo podía creer, y dijimos, tratemos de solucionarlo inmediatamente", expresó.

"Y así como lo mencionaba la ministra del Interior, mediante diferentes herramientas, vamos a tener renovado el 100% de la flota durante nuestro Gobierno, y eso lo estamos haciendo en colaboración con diferentes autoridades, independiente de su signo político", sostuvo.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó el trabajo policial y la importancia que tienen estos vehículos para mejorar su trabajo.

"A todos los funcionarios y funcionarias que van a trabajar en estos vehículos, agradecerles, porque todo este tiempo habían estado trabajando en vehículos que funcionaban a medias o no funcionaban de frentón", manifestó.