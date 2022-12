Comparte

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, afirmó, en conversación con La Tercera, que cree que el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, "no pasará desapercibido en las páginas de la historia" y que, tras el triunfo del rechazo, "no se ha perdido la ambición transformadora".

El ex líder estudiantil analizó el presente y composición del gobierno, que en su núcleo principal cuenta con figuras de la ex Concertación como Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (SEGPRES) y Mario Marcel (Hacienda), alianza que fue muy criticada por quienes están hoy en La Moneda.

Pese a ello, Jackson comentó que existe "un proyecto político común" y un "horizonte de alianza de gobierno".

"Creo que este gobierno tiene la virtud de congregar y juntar a esos dos mundos. O sea, a los sectores que emergieron de la movilización social y que decidieron dar un paso a la disputa institucional, con los sectores que históricamente estuvieron más comprometidos con los cambios, pero que se vieron frenados por la composición ideológica de sus circunstancias", afirmó el ministro.

"Veo de parte de la ministra Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte o del ministro Mario Marcel es generosidad, el deseo genuino por enganchar a estas dos generaciones", agregó.

El ministro Jackson afirmó que "lo más complejo ha sido generar las confianzas", pero que, sin embargo, "hay total coincidencia de hacia dónde deberíamos llegar en los próximos cuatro años"

"A nivel del gabinete no veo a nadie que esté tratando de pisar la cola o mostrar que hay una coalición por sobre la otra. Hay un equipo sumamente consolidado. Estamos haciendo cosas distintas que van a ser relevantes para el país. O sea, no creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia", sostuvo Jackson.

Desaprobación y fallida propuesta constitucional

En cuanto a la alta desaprobación del Presidente Gabriel Boric, que en la mayoría de las encuestas supera el 60%- el ministro Jackson aseguró que estas últimas "hay que tomarlas enserio, pero no marearse".

"Hace casi dos años, el Presidente Boric estaba último en las encuestas. Nadie pensaba que podía llegar a ser candidato, menos ganar una primaria. Mucho menos pasar a la segunda vuelta y ganar. Las encuestas toman una foto. Hay que analizarlas, pero este es un gobierno que dura cuatro años".

Jackson aseguró que el "traspié constitucional" que significó el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre, "nos fuerza a que las reformas que tengamos que hacer quepan dentro del marco constitucional actual y nos permitan diseñar el Estado de bienestar".

"¿Se puede? Yo creo que se puede avanzar muchísimo. ¿Es lo mismo que pensábamos hace un año? Probablemente no. Pero no se ha perdido el carácter transformador, la ambición transformadora que tiene este gobierno después del resultado del 4 de septiembre", agregó.

Sobre la rechazada propuesta de nueva Constitución, sostuvo que "desde el gobierno había muy pocas posibilidades de cambiar el curso que, autónomamente, ya había iniciado el proceso constitucional. Eso partió en julio del 2021. Nosotros asumimos cuando quedaban dos meses para terminar la redacción y posterior armonización. O sea, como gobierno nos ceñimos a informar y divulgar el texto que estaba propuesto…"

Finalmente aseguró que la prioridad del gobierno hoy son las "urgencias del presente y de las desigualdades estructurales"

"Lo que más agobia a la ciudadanía es la inseguridad económica. No saber si podrá llegar a fin de mes. O la inseguridad de no saber si le van a robar cuando vuelva a casa o les pueda pasar algo a sus hijos. Pero también está la inseguridad social. El temor de qué pasa si me quedo sin empleo, si me enfermo. Nuestra narrativa hoy es hacernos cargo de estas tres inseguridades", concluyó.