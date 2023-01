Comparte

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, abordó las críticas emitidas del Gobierno por parte de Franco Parisi, quien añadió que tiene "un alma merluciana".

Recordar que su regreso a Chile, el fundador del Partido de la Gente (PDG) señaló que "el Frente Amplio nos quiere presentar una constitución con un alma merluciana, que fue rechazada tajantemente el 4 de septiembre recién pasado. El PDG fue piedra angular para inclinar la balanza al rechazo de una pésima constitución avalada por este Gobierno".

Por ello, el secretario de Estado expresó a 24 Horas que "no he escuchado las declaraciones, por tanto, no tengo mucho a que referirme, pero insisto, el Gobierno va a estar en disposición de hablar con todas los actores políticos que quieren contribuir al país".

En ese sentido, el ministro Jackson precisó que "las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas, pero cuando se trata de denostar el trabajo que se está haciendo para mejorar la situación de chilenos y chilenas, a veces eso puede retorcer la posibilidad de llegar a acuerdo".

Por último, puntualizó en la posibilidad de llegar acuerdos con el partido de Parisi. "Todas las personas que quieran avanzar la construcción de un diálogo constructivo, nosotros vamos a estar felices de participar", concluyó.