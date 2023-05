Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al viralizado momento que protagonizó durante la jornada del sábado, cuando se deslizó por un tobogán infantil y quedó atrapado en la salida.

En el registro se puede ver al Mandatario con su pareja, Irina Karamanos, arriba de un juego para niños en una plaza de Magallanes, hasta donde se trasladó para votar en la Elección de Consejo Constitucional.

Boric bajó por el tobogán, sin embargo no logró salir de inmediato ya que quedó atrapado en la punta. Posteriormente fueron compartidas algunas fotografías del resbalín, el cual habría sufrido daños.

Por lo anterior, el Presidente realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se refiere al incidente.

"Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos", explicó Boric.

"Aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas. Recorríamos el Río de las Minas y el de la Mano, Leñadura, Tres Puentes, Agua Fresca, Morro Chico, Rio Penitente, el Cerro de la Cruz, el barrio Croata, el cementerio y todos los parques y plazas de la ciudad", agregó.

Junto con lo anterior, señaló: "Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos aunque hayan indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro, esa trinchera de felicidad a la que siempre podemos recurrir cuando la necesitamos".

Finalmente, el Presidente Boric envió un saludo: "Les dejo un abrazo lleno de viento del sur y la firme confianza en la sabiduría de nuestro pueblo y su historia".

