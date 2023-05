Comparte

El expresidente Sebastián Piñera se refirió este miércoles a la crisis de las isapres, quienes deben cumplir el fallo de la Corte Suprema y cuyo presidente gremial, Gonzalo Simon, dijo que si sale la ley corta tal como está, en septiembre se acaba el sistema.

«El sistema de salud privado está viviendo una gran crisis y sería muy malo que más de 3 millones de chilenas y chilenos se quedaran sin la atención de la salud privada. Por eso, nosotros estamos impulsando un sistema mixto, que haya salud pública (Fonasa), pero que también haya salud privada y que sean las familias los que elijan«, dijo el exmandatario.

«Esta no es una decisión que corresponda al Presidente o la ministra de Salud, le corresponde a cada familia. Libertad de elección, eso es lo que estamos defendiendo nosotros«, agregó.

Mientras que respecto al fallo judicial, dijo que «por supuesto, que se cumplan las leyes y se cumplan los dictámenes de la Justicia pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud, que todos sabemos lo único que va a hacer es aumentar más las listas de esperas, deteriorar la calidad del servicio».

Lo que han dicho las isapres

Esto último, va en línea con lo que ha dicho la Asociación de Isapres. Simon, hace unos días, en entrevista con «La Mañana de Agricultura» señaló que «lo que ha sucedido ahora, es que la Corte Suprema ha realizado un cambio de criterio que tiene un efecto que significa que va a cambiar un criterio que va a cambiar tanto en los fallos de la Corte Suprema como el criterio de la superintendencia en cuanto a la aplicación de la tabla de factores, y eso es lo que hay que tratar de poner en práctica hoy día. No hay ninguna duda de eso, pero de una forma que se pueda cumplir y no se le cause daño a las personas que hoy están recibiendo beneficio en el sistema privado y, eventualmente, que no se produzca daño al sistema de salud completo».