Luego del fallo de la Corte Suprema y la Ley Corta que presentó el Gobierno, se ha generado un amplio debate sobre el futuro de las Isapres en el país y esta vez fue el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien se refirió a esta situación en El Mercurio.

En primera instancia, Simón enfatizó en que el debate ya se ha tensionado y que deben enfocarse en buscar una solución que sea beneficiosa para el sistema completo.

Respecto a los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre que las aseguradoras eran “beligerantes” y que hacían una “campaña de terror”, el presidente contestó lo siguiente:

«La magnitud que podría tener esta crisis en el sistema de salud es muy grande y ocurre en un sector delicado para la vida y el bienestar de las personas».

Lo que hemos hecho es advertir los peligros

Asimismo, sostuvo su postura y se refirió a la Ley Corta que presentó el Gobierno “lo que hemos hecho es advertir los peligros que encierra para el sistema de salud completo la propuesta del Gobierno, que de implementarse tal como está presentada, arriesga el cierre de las isapres y el término abrupto de las coberturas de las personas».

Por último, respondió a quienes aseguran que desde las prestadoras de salud no están dispuestos a encontrar soluciones y dijo que “el sector participó de una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, en la cual se entregaron antecedentes y lineamientos para avanzar en una solución. Las isapres no pretendemos arrogarnos la facultad para implementar el fallo, pues no la tenemos».

«Lo medular es encontrar una metodología que permita cumplir el fallo y mantener vigentes las coberturas, evitando un daño al sistema completo. Eso es algo de lo que adolece esta propuesta, tal como está; significa un desequilibrio permanente de un sector que opera, únicamente, en base a los recursos que proporcionan las cotizaciones», concluyó.