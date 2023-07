Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió la tarde de este miércoles al denominado Caso Convenios, específicamente al senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien reconoció que recibió «información parcial» antes que estallara la polémica y sobre las acusaciones constitucionales en contra de los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes.

Durante la jornada del martes, el presidente de Revolución Democrática admitió que fue alertado 10 días antes que se revelara el caso Democracia Viva y que no dio cuenta al Gobierno de este hecho.

Al respecto, el Mandatario sostuvo que «no puedo hablar por el senador Latorre«, sin embargo, dijo que apenas supieron que podía existir irregularidades como jefe de Estado les señaló que «se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos y se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que corresponden, las penales, si es que corresponden y eso le corresponde a la Justicia, y las políticas que correspondan».

Bajo ese contexto, la máxima autoridad política del país reiteró que «yo acá no pongo las manos al fuego por nadie, todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado».

«A veces hay quienes parecieran querer establecer una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el Gobierno. Yo le digo, bienvenido a quienes hacen las denuncias, queremos colaborar en eso», manifestó.

«Lo que yo le he instruido a nuestro Gobierno es que tienen que prestar toda la colaboración y no solamente una colaboración reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia para averiguar si existen más irregularidades», agregó el Presidente Boric.

Ante esto, recordó que se convocó a una comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. «Lo que no podemos permitir que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la Justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas con esto y no puedan realizar esa labor«, indicó.

«Por eso yo pido que seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de manera muy clara que desde el Gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente a nadie. No se mete la suciedad debajo de la alfombra, que todo, absolutamente todo, salga a la luz y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones», enfatizó el jefe de Estado.

Por otro lado, señaló que «acá los que pierden no es un partido, no es el Gobierno, los que pierden finalmente son estos vecinos que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. No empecemos con peleas entre nosotros«.

«En esto todos debiéramos estar en la misma vereda, transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares, y trabajar juntos por la gente», complementó.

Acusaciones constitucionales contra los ministros Jackson y Montes

La oposición está estudiando la posibilidad de impulsar dos acusaciones constitucionales, una contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y su par de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Sobre esto, el Presidente Boric expresó que «los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen conveniente en materia de fiscalización y frente a eso no corresponde que yo me pronuncie o que les diga lo que tengan que hacer».

«Lo que yo pido es que pongamos en el centro a la gente, a las personas que lo necesitan y salgamos adelante como país desde esa perspectiva», aseveró.