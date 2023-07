Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comentó en «La voz de la gente» el robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social, diciendo que «es evidente que algo se está tratando de ocultar».

«Más que risa, comienza a dar miedo. ¿Qué falta? ¿Que aparezca un seremi muerto y decir que se suicidó? Como una película de suspenso, como House of Cards», dijo.

«Yo siempre he tenido una mala opinión del Frente Amplio, siempre lo encontré muy soberbio, muy arrogante y muy mediocre. Pero no pensé que iban a llegar a esto, porque es de un nivel de… y esto es sin letra chica y sin darse vuelta la chaqueta: Esto sí es un asco y aquí no hay espacio para risitas ni brazos con los amigos para decir que me arrepiento con los amigos», señaló, refiriéndose a las anteriores palabras de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

«Lo que sí es real es que esta es una acción muy sospechosa, esto no es un accidente. De todos los ministerios se fueron a robar a uno en particular y no se robaron ninguna cosa de valor, sino que se fueron a los computadores», agregó.