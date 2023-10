Comparte

La Sala del Senado aprobó la tarde de este miércoles las observaciones que realizó el Ejecutivo a la ley de usurpaciones.

De esta manera, el veto del Gobierno al proyecto que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados.

De las 14 observaciones que presentó La Moneda, 13 fueron aprobadas por la Cámara Alta, solo se rechazó aquella que hacía referencia a suprimir la gradualidad en las penas cuando la usurpación fuera sin violencia o intimidación.

Por lo tanto, la oposición no consiguió ratificar las cuatro observaciones que fueron rechazadas durante la jornada del martes en la Comisión de Seguridad Pública, ya que debían obtener los dos tercios para insistir con el proyecto en Sala.

«El Gobierno lo debilitó«

Tras la sesión en Sala, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), hizo un llamado al Gobierno a «confiar en el Congreso».

«Hay una mayoría parlamentaria que quería una ley más firme en materia de usurpaciones y el Gobierno lo debilitó y yo lo lamento especialmente porque siguen las desconfianzas», criticó.

«Lamento profundamente, creo que aquí el Gobierno está desconfiando de lo que yo creo es el sentido común del Congreso, que quería una ley mucho más enérgica y que realmente pudiera combatir la usurpación en Chile», complementó.

Por su parte, el legislador de Evópoli, Felipe Kast, sostuvo que podemos celebrar que «de ahora en adelante nunca más la usurpación va a ser simplemente una falta, siempre va a ser un delito».

«Segundo, carabineros siempre va a poder tomar detenido a una persona que usurpa. Tercero, todo aquel que haga un loteo ‘trucho’ con usurpación va a pagar penas de cárcel aún mayores. Cuarto, todo reincidente efectivamente va a tener penas de cárcel».

«Lo que desgraciadamente no logramos, pero queríamos lograr y no lo logramos por responsabilidad del Gobierno, es que queríamos que una usurpación no violenta también tuviese penas de cárcel«, dijo el senador por la región de La Araucanía.