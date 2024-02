Comparte

Vecinos de Viña del Mar denuncian que cuerpos de personas que fueron víctimas de los incendios forestales que se registran en la ciudad aún no han sido retirados.

Los registros viralizados en redes sociales fueron grabados en el sector Manuel Bustos, en Achupallas. En los videos familiares de los fallecidos muestran los cadáveres, que se encuentran tapados con restos de techos.

“Ahí está mi familia, protegiéndolo (el cuerpo) para que los perros no se lo coman. Allá arriba hay 6 personas”, expresa uno de los afectados.

Otro vecino denuncia: “Hay varias situaciones, no es la mía no más. Una vecina que está muerta en frente mío, no la han sacado, no han retirado el cuerpo, no han retirado más de 8 o 10 cuerpos“.

“Me tuve que traer el (cadáver) de mi hermana, con mi padre, que estaba botado en el cerro porque no pudieron escapar más (…) ¿y sabes por qué me lo traje? porque se lo estaban comiendo los perros“, relató.

Según detalló, personal de la PDI llegó y tomó registo del caso, sin embargo no se ha concretado una ayuda.

