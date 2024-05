Comparte

Felipe Berríos fue expulsado este viernes de la Compañía de Jesús, conocida también como Jesuitas, tras considerarlo culpable de hechos de connotación sexual. Situación que el fundador de techo lamentó y sostuvo que “el paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Mediante un comunicado, la orden señaló que por mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, le prohibieron “el ejercicio público del sacerdocio y todo contacto pastoral con menores de edad durante un periodo de 10 años. Ambas sanciones podrán ser apeladas”.

Además, en el escrito precisaron que “es culpable de delitos contra el sexto mandamiento cometidos con menores de edad y de delitos de solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento, durante o con ocasión de la confesión”.

Esta decisión, indican los Jesuitas, que fue comunicada a Berrios como también a las familias de las víctimas. “Como Compañía de Jesús, con humildad pedimos perdón a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado. Hechos como estos jamás deberían ocurrir”, agregan.

Felipe Berríos fue expulsado este viernes de la Compañía de Jesús. – Agencia Uno.

Felipe Berríos lamentó expulsión

También mediante un comunicado, Berríos sostuvo que desde que renunció a la Compañía, hace un año y medio, nunca ha “ejercido el sacerdocio”.

Asimismo, en el escrito, según consigna CNN Chile, expresó que esta decisión “profundizan la tristeza que me ha acompañado durante todo este proceso”, no obstante, afirmó que “no constituyen para mí ninguna novedad ni sorpresa”.

Por otro lado, aseveró que “el procedimiento canónico no es garantía de debido proceso ni de justicia, ya que el amparo del secreto impide que la opinión pública sepa de qué y con qué prueba se me acusó, y por qué y con qué prueba se me condena”.

El religioso incluso apuntó al comunicado de la orden jesuita, de acuerdo al citado medio, el cual indica que la notificación es por cuatro casos, “todos los cuales niego”. Entre los que menciona como “más grave” un “supuesto abrazo dado en el año 2000, en el patio de una casa de retiros, al cual se le atribuye un carácter erotizado”.

Mientras que las otras tres denuncias, “se refieren a supuestos contactos fugaces con los labios, rodillas, muslos o glúteos de las denunciantes”.

“La declaración pública que acaba de hacer la Compañía de Jesús, una vez más, confunde a la opinión pública al calificar estos hechos como ‘solicitación a pecar en contra del sexto mandamiento’, lo que no se condice con ninguna conducta que se me haya atribuido en este proceso ni en ningún otro”, aseveró.

“Confío en que el paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar”, dijo Felipe Berrios en un comunicado. – Agencia Uno – Referencial.

“Mi ruptura es con la institución, no con el Evangelio“

Incluso comentó que el sacerdocio ha sido para él un instrumento de servicio y no de poder. “En la situación en que me encuentre y bajo las circunstancias que sean, seguiré siempre dedicado a servir, con humildad, a la gente que me necesita“, expresó.

“Mi ruptura es con la jerarquía de una institución, no con el Evangelio, y confío en que el paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar“, remarcó.

Cabe recordar que el 2 de junio de 2023 el religioso fue sobreseído por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago tras una denuncia que fue patrocinada por la Fundación para la Confianza.