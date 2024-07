Comparte

El Gobierno respondió a la noticia de que la familia de Ronald Ojeda decidió mudarse a Argentina, donde el Presidente Javier Milei les habría ofrecido refugio.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfatizó que “Chile en materia de refugio es un país seguro”, al abordar la situación.

Al respecto, el subsecretario subrayó la importancia de respetar las decisiones de las familias afectadas por delitos graves como el secuestro y homicidio del teniente Ojeda.

“Aquí hay una familia víctima de un delito grave, un delito de secuestro y de homicidio”, afirmó.

“Además de la afectación material, tienen una afectación emocional muy fuerte. Hay que ser respetuosos de las decisiones que toman”, señaló. También, destacó que en estos casos, las familias buscan reasentarse, generalmente recurriendo a organismos internacionales.

Asimismo, el representante de Interior destacó que no existen informes en Chile de un caso semejante y recalcó que, el país es seguro para personas con la categoría de refugiados.

“No tenemos antecedentes de un hecho similar a lo que ocurrió con el teniente Ojeda. Para todos los organismos internacionales, Chile en materia de refugio es un país seguro”, afirmó.

Por su parte, Monsalve reiteró el llamado a ser cautelosos y respetuosos con las decisiones de las familias que enfrentan situaciones traumáticas.

Caso teniente Ronald Ojeda

Cabe recordar que en febrero de este año se reportó un secuestro desde el interior de un departamento en la comuna de Independencia, donde cuatro sujetos se hicieron pasar por funcionarios de la PDI para sacarlo del edificio.

Luego, se esclareció que se trataba de un refugiado político y ex teniente del ejército venezolano de nombre Ronald Leandro Ojeda Moreno.

Con el pasar de las jornadas, se halló el cuerpo Ojeda, con signos de tortura y enterrado en una toma en Maipú.

Al respecto, el subsecretario enfatizó la gravedad y excepcionalidad del caso del teniente Ojeda. “Este es un hecho inédito, extraordinariamente grave, que el gobierno ha rechazado. El gobierno ha respaldado la investigación para identificar a los responsables y las motivaciones”, concluyó.

Ronald Ojeda

Voces desde la oposición

En este contexto, el diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, expresó que “luego de la lamentable situación que ha vivido la familia del ex teniente Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en nuestro país, no obstante haber estado en refugio, se ha ido al país de Argentina. ¿Por qué? Porque en ese lugar Venezuela no tiene el control que aparentemente tiene acá, de actuar con libertad, de entrar y salir, y es una dictadura que tiene vínculos por lo visto en nuestro país”.

“Esperamos que esta familia pueda encontrar seguridad y esperamos también la colaboración de Venezuela para poder encontrar, perseguir y llevar a tribunal a los reales responsables de este brutal homicidio”, detalló.

En la misma línea, su par en la Comisión, la parlamentaria Catalina Del Real, sostuvo que “esto es claramente un fracaso para nuestro país y un fracaso para este Gobierno que no le brindó la seguridad que ellos necesitaban ni antes ni después”.

“Ahora, la familia optó por pedir refugio a nuestro país vecino, porque evidentemente sienten miedo en Chile y con justa razón. Lo único que queda es esperar que la investigación determine quiénes y cómo llevaron a cabo este terrible crimen”, cerró.