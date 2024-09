Comparte

Las defensas de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos han presentado apelaciones contra las medidas cautelares que los mantienen en prisión preventiva, decretadas el pasado martes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Según reportó La Tercera, los abogados defensores argumentan que la prisión preventiva constituye un “agravio irreparable” que vulnera los derechos fundamentales de sus representados.

Argumentos de la defensa de Luis Hermosilla

La defensa de Luis Hermosilla, encabezada por su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, sostiene que la prisión preventiva es una medida excesiva y solicita su sustitución por alternativas menos gravosas.

“La continuación de la prisión preventiva constituye un agravio irreparable”, afirmó Hermosilla, añadiendo que se han vulnerado los “derechos fundamentales y los principios procesales básicos”.

Asimismo, la defensa ha solicitado que se revoque la prisión preventiva y se impongan medidas cautelares menos restrictivas, como arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, o en su defecto, arresto domiciliario total.

Solicitudes de la defensa de María Leonarda Villalobos

De manera similar, los abogados de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda y Esteban Olivares, han apelado a la prisión preventiva de su clienta, argumentando que es una medida “injustificada y desproporcionada”.

Según los defensores, la prisión preventiva no está ajustada a derecho, ya que “la medida cautelar impuesta no se encuentra ajustada a derecho en base al razonamiento realizado por el ente juzgador en relación con el artículo 140 letra C) del Código Procesal Penal”. Añaden que existen otras medidas cautelares que pueden proteger adecuadamente a la víctima sin necesidad de recurrir a la prisión preventiva.

La defensa también subrayó que la medida actual priva a Villalobos de un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y que los fines del procedimiento podrían satisfacerse con medidas cautelares de menor intensidad.