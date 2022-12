Comparte

Este miércoles la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a los dos procesos fallidos para elegir al nuevo Fiscal Nacional, esto luego de que ni los candidatos José Morales ni Marta Herrera lograran reunir los votos necesarios en el Senado.

En ese sentido, al abordar los dichos de la ministra de Justicia, quien aseguró que en lo anterior existe "una responsabilidad compartida" en los Poderes del Estado, Vivanco contestó que nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota, puesto que nosotros no estamos postulando a ganar o perder".

"Somos un órgano del Estado que está encomendado constitucional y legalmente para participar en la designación de un cargo público de esta importancia", destacó.

"Hemos tratado de hacer el proceso lo más rápido posible para no generar incertezas y si el candidato que nosotros incluimos en la quina son o no de gusto de los poderes públicos intervinientes o la designación que se haga tiene o no éxito, no tiene que ver con al Corte Suprema y la Corte Suprema ni gana ni pierde", agregó.

Respecto a los pasos a seguir en el proceso para encontrar un nuevo fiscal nacional, Vivanco explicó que se está a la espera de un oficio que confirme el rechazo de Marta Herrera por parte del Senado.

"Solo habrá pronunciamiento del pleno en esa materia una vez que ese oficio llegue. De ahí vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar otra vez la fórmula o el procedimiento", cerró.