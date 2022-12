Comparte

Luego que desde Renovación Nacional (RN) anunciaran que buscarán impulsar una Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, el diputado por el Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, no descartó apoyar la moción, aclarando eso sí que le parecen más viables otro tipo de acciones, como una interpelación.

El anuncio de RN se da tras el "error" acusado por la cartera de Justicia que provocó la omisión de dos de los 13 nombres de personas indultadas por el Presidente Gabriel Boric.

12 de estas corresponden a presos por hechos vinculados al Estallido Social, a quienes se les suma el ex frentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto ocurrido el 17 de junio de 2013 a una sede del Banco Santander en Pudahuel.

Es por esto que el diputado Rivas explicó que "frente a la gravedad de los indultos del Gobierno a delincuentes condenados por los tribunales de justicia en el marco de hechos de violencia en el Estallido Social, cabe preguntarse cuál es el grado de responsabilidad que tiene la Ministra de Justicia en estos indultos", y continuó remarcando que "ya la oposición ha indicado que la próxima semana presentarán una Acusación Constitucional en contra de ella".

"Yo no me cierro a la posibilidad de apoyar dicha Acusación Constitucional", aseguró el legislador, "pero también me parece que deberían explorarse otras alternativas, como por ejemplo, una interpelación", dijo.

La propuesta del parlamentario se da "puesto que es mucho más factible", según señaló, asegurando además que considera que es "más realista conseguir los apoyos políticos en la Cámara de Diputados para una interpelación, que conseguirlos derechamente para algo de mayor envergadura como una Acusación Constitucional", sentenció.