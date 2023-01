Comparte

"La tercera es la vencida" es la frase que se repite para la elección del fiscal nacional. Esta vez el Presidente Gabriel Boric eligió a Ángel Valencia de la quina propuesta por la Corte Suprema.

"El nombre de Valencia estuvo prácticamente bloqueado por lago tiempo por parte de la ministras políticas, Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá, que no les gustaba mucho ese nombre", reveló el senador Fidel Espinoza (PS).

"Hubo más reticencia en algunos sectores, no en mi caso, con el nombre de Melendez, porque se ligaba más a estos sectores de la centroderecha, pero desde todo punto de vista creo yo que Valencia va a tener los votos suficientes para ser elegido", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

Sobre la elección del nombre, añadió que "no es que se haya restado por los sectores más de derecha, Valencia no es un nombre que tenga un nombre ligado a ese mundo. Lo importante es que tenga independencia para poder hacer un trabajo como toda la ciudadanía quiere de la Fiscalía".

Indultos

Con respecto a la polémica que provocó los indultos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Espinoza dijo que lo dicho por el Presidente Boric "fue un error y ponía en riesgo incluso su investidura presidencial (…). Yo consideré que sus declaraciones fueron tremendamente desafortunadas, mal asesorado totalmente en ese tema".

En ese sentido, apuntó que "como lo dijo el propio abogado de Mateluna. Mateluna cometió delito, recibió condena producto de esos delitos y eso llevó a un indulto. Me sorprendió enormemente que en esa entrevista haya dicho que era él tenía la plena convicción que no cometió ningún delito y hubo irregularidades en el proceso. Eso no lo había visto nunca en mi vida política de parte de un presidente respecto a otro poder del Estado".