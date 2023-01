Comparte

Diversas reacciones está generando el rechazo unánime por parte del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

Este proyecto arrastra una larga y polémica historia de 10 años de tramitación, esto porque mientras, por un lado, unos celebran la decisión, otro lamentan el dictamen del Gobierno en una de las regiones más pobres del país.

El diputado de la bancada independiente social cristiana, Víctor Pino, fue uno de los que lamentó el fallo, esto porque "La Higuera es la comuna más apartada al norte de la región de Coquimbo y es una de las más pobres".

"Desde noviembre del año pasado es la primera que se encuentra en decrecimiento en el país, con un porcentaje del -0, 4%. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un Gobierno que está preocupado por la inversión, de generar empleo y de aliviar la carga de las personas, en La Higuera eso no ocurre".

En el mismo sentido, el parlamentario agregó que "no estoy conforme con el resultado, conozco la comuna y no hay un solo supermercado para que la gente pueda ir y comprar sus necesidades, por lo tanto, para los diputados que hoy día dicen ‘nos preocupamos’ por las personas, estoy 100% seguro que no conocen el territorio".