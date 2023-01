Comparte

La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, lamentó que se rechazara la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Lamento profundamente que el ministro Giorgio Jackson no haya respondido políticamente por faltas graves en su ministerio o en su actuar. Lamento que los niños y jóvenes de nuestro país no sean importantes, 27 mil niños en listas de espera del servicio mejor niñez que no han podido recibir atención producto de las fallidas licitaciones que dependen precisamente del ministerio de Desarrollo Social", comenzó diciendo.

Asimismo, indicó que "lo mismo que no responder de las faltas de probidad respecto de las presiones que se habrían ejercido hacia la ex seremi de Desarrollo Social, para que hablar de la compra de terreno por parte de la Conadi que también depende del ministerio de desarrollo social, terrenos usurpados y adquiridos de forma violenta".

Por ello, la legisladora precisó que "no descartamos que el día de mañana podamos perseverar nuevamente en acciones en contra, porque debemos usar todas las herramientas legales que tengamos para hacer responsables a quienes nos gobiernan el día de hoy por sus malas prácticas".

Lo dicho por Camila Flores se da después de la votación, donde hubo 68 a favor, 76 en contra y seis abstenciones, por lo que la acusación no prosperó.