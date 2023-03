Comparte

El vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud, criticó la "liviandad" con que fueron tomadas las palabras del Presidente de Bolivia, Luis Arce, por parte del Presidente de Chile, Gabriel Boric.

“El señor Arce está extorsionando a nuestro país y eso es inaceptable. Ellos quieren reabrir un tema ya zanjado por la Corte de La Haya y zanjado para siempre, eso no se va a reabrir”, afirmó Tarud. Además, agregó que “el Presidente de Chile tiene que ser muy firme al respecto y tomar las medidas que sean necesarias si no hay un cambio de actitud por parte de Bolivia. Aquí no estamos para cuestiones tibias ni conversaciones de ‘veremos’ esto”.

El otrora parlamentario fue enfático en solicitar al Presidente Boric que olvide que como parlamentario estaba dispuesto a negociar una salida soberana para Bolivia y “que se ponga firme de una vez por todas, porque él representa hoy a todas las chilenas y chilenos, que en nuestra inmensa mayoría, rechazamos ceder un solo centímetro de territorio”.

“Firmeza absoluta y tomar las medidas necesarias si no hay un cambio de actitud”, reiteró Tarud, enfatizando que, por las fronteras con Bolivia siguen atravesando delincuentes y narcotraficantes “que vienen a formar parte de esta tremenda delincuencia que ya tenemos en el país y que es insoportable para todas las chilenas y chilenos, donde nadie se siente seguro ni en su casa ni en las calles”.