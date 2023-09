Comparte

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó este lunes que no firmarán la declaración conjunta sobre la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, invitación que realizó el Presidente Gabriel Boric en julio pasado a todos los partidos políticos.

«Nosotros no estamos dispuestos a participar en hitos que generen más división y que de alguna manera nos pongan ‘al servicio’ de hechos que no tienen una sola mirada», respondió el timonel de los gremialistas en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

Y agregó que «no vamos a ponernos al servicio de una verdad oficial en esta materia, no tenemos disposición para eso«.

Junto a esto, reiteró que no están a «disposición» para aquello y que «lo hemos conversado con el resto de los partidos de Chile Vamos».

«Para establecer una verdad unilateral, una sola posición sobre la historia de Chile, por supuesto que no estamos disponibles«, cerró.

Previamente, Macaya recordó las palabras del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hace algunas semanas respecto a esta conmemoración.

«Él dijo que los 50 años no pueden pretender una versión oficial, cuando en Chile conviven distintas miradas, cuando tenemos además chilenos que en su gran mayoría no había nacido en esa fecha», señaló el legislador gremialista.

Ejecutivo «avanza» en la declaración conjunta por los 50 años

Durante la jornada del sábado, la ministra Secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que el Ejecutivo «avanza» en la declaración conjunta por los 50 años del 11 de septiembre que invitó el Presidente Boric.

«El Presidente ha estado buscando y todos los equipos de Gobierno buscando todas las maneras de poder tener este consenso civilizatorio«, indicó en aquella jornada la secretaria de Estado, agregando que «tenemos que generar esos puentes para encontrar ese consenso civilizatorio«.

«No vamos a descansar y el Presidente no va a descansar en encontrar ese encuentro, porque creemos que es responsabilidad también histórica de los representantes políticos, no solo de nuestro Gobierno, sino que de todas las fuerzas políticas, independientemente de su afinidad, de su militancia, de su ideología, el que podamos entregarle a nuestras futuras generaciones un pacto político en defensa de la democracia«, afirmó.

