Comparte

Este martes el diputado y presidente de la comisión especial investigadora por el Caso Convenios, José Miguel Castro, se refirió al operativo de la PDI en la sede del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso.

Fue durante esta tarde que efectivos de la Policía de Investigaciones ingresaron a las dependencias de la cartera para incautar una serie de documentos, esto en el marco de las indagatorias que se desarrollan por el caso.

En ese sentido, el diputado señaló que «la intervención de la PDI y el allanamiento al Serviu de Valparaíso ya no resiste más».

«No es problema de que no se envió un papel como fue en el norte de Chile, no es un problema específico de la gobernación del Biobío, efectivamente hay un mecanismo y no se puede seguir ocultando», agregó.

La investigación es llevada a cabo por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, para investigar los convenios firmados con las ONG Pro Cultura y Arquidoc, a través de los cuales se entregaron fondos públicos por el Programa de Asentamientos Precarios.

«Es necesario que la justicia siga actuando, porque este gobierno definitivamente no está colaborando. Yo espero que después de todas estas investigaciones haya gente con penas duras y ejemplificadoras», cerró.