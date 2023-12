Comparte

Último día de campaña para el plebiscito constitucional 17 de diciembre. En este escenario, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, conversó con "La Mañana de Agricultura", donde dijo que espera que gane el "A favor" para cerrar, de una vez por todas, la dicusión sobre esta materia.

"Yo tengo la impresión que es un proceso que, en general, tuvo bastante desafección de la ciudadanía, que fue muy difícil poder conectar pero, efectivamente, las últimas semanas habiendo recorrido Chile pude dar cuenta que más allá de los fake news, las mentiras, los mitos que circularon, la ciudadanía tenía un afán por informarse, de querer conocer la propuesta, entendiendo que el voto del domingo tiene una trascendencia mayor que solo votar", dijo Hevia.

Asimismo, indicó que lo que más le preocupa es que el 18 de diciembre por fin se cierre "de una vez por todas el proceso, que es lo más importante quizás de este proceso constitucional, y poder recuperar el camino de la estabilidad, del progreso, de la certeza, dejando este periodo de incertidumbre, con además, un buen texto constitucional".

Hevia también señaló que "son muchos los factores que van a estar involucrados en el plebiscito del domingo, por supuesto que puede influir el Caso Convenios, la frustración que tiene la ciudadanía con los procesos constitucionales, puede influir el enojo de la ciudadanía con la clase política. Y eso puede influir hacia cualquiera de los dos sentidos".

Rol de Bachelet

Consultado por el rol de la exmandataria Michelle Bachelet en la campaña por el "En Contra", Hevia sostuvo que "yo creo que la expresidenta Michelle Bachelet se equivocó, se equivocó en haber creído en la minuta que le entregaron, no haber leído el texto, no haber entendido el texto, no sé, y haber entrado en una arena que yo espero que los expresidente actúen de una manera distinta".

Además, expresó que fue "muy desafortunado en la instrumentalización que se ha hecho a las mujeres, tratando de confundirnos, de engañarnos con un objeto político electoral y yo esperaría que pueda darse cuenta de ese error y que, de una vez por todas, hablemos con la verdad hacia las mujeres, explicando bien el contenido de la propuesta, explicando por qué es mejor para las mujeres".

Un día después del plebiscito

Beatriz Hevia señaló que el 18 de diciembre, un día después de la votación, "espero de los político es que, de una vez por todas, pongan los ojos en las urgencias sociales y se hagan cargo de los problemas reales de los chilenos, trabajando en una buena reforma de pensiones, trabajando en las soluciones que estamos esperando, en materia de salud, en materia de educación, que esas son las reales urgencias sociales".

"El proceso constitucional desde un comienzo fue una excusa para no hacerse cargo desde las instituciones de los problemas que existían en Chile. Se prefirió desviar el tema a una discusión constitucional más que trabajar por las demandas legítimas que tenían los ciudadanos: mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, etc", agregó.

La expresidenta de la instancia constitucional manifestó que lo que le preocupa "de rechazarse esta esta propuesta constitucional, no vamos a tener nunca las soluciones que se requieren para hacer frente a la crisis política que enfrentamos, porque quienes están ene l poder es muy difícil que estén dispuestos a ceder las cuotas de poder".

"Tengo la impresión que es difícil que los diputados, en su mayoría, aprueben disminuir el número de parlamentarios. Creo que es difícil que los parlamentarios resuelvan cambiar el sistema de trabajo de las urgencias en el Congreso Nacional. Tengo la impresión que los parlamentarios no van a estar de acuerdo con reducir la magnitud de los escaños que hay en sus distritos", finalizó.