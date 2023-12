Comparte

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de la Contraloría General de la República, fueron críticos con los cambios que está llevando adelante la titular subrogante, Dorothy Pérez, acusando que funcionarios han sido cambiados de sus funciones y que tienen bloqueadas sus claves, por lo que emplazaron al Presidente Boric a definir prontamente al sucesor del excontralor Jorge Bermúdez.

En este escenario, el diputado independiente (pro republicano) Stephan Schubert, comentó que “este gobierno ha sido en general bastante lento en las nominaciones de los cargos como este, por lo tanto hace prever que no será un paso tan rápido sino que se va a quedar un tiempo. Los cambios son necesarios, creo que es la resistencia normal al cambio y espero que sean favorables y permita que los funcionarios puedan actuar mucho antes de lo que lo estaban haciendo”.

“Tal vez la urgencia de la realidad lleva a que estos cambios no puedan esperar y el nombramiento no va a ser rápido ni fácil, por lo que es urgente llevar adelante un proceso de modernización”, sostuvo el congresista.

En la misma línea, Schubert adelantó que el nombramiento en el Senado no será fácil, ya que “tiene que ver con la atomización de los partidos y políticos y la nominación de cargos importantes, como el Contralor de la República, no está exento de eso. El negociar con tantos partidos y pequeños caudillos claramente no es fácil”.

“Creo que ella está haciendo los cambios tendientes a los temas donde hoy estamos teniendo serios problemas y donde la fiscalización es muy difícil, me imagino que la modernización tiene que ver también con el uso de tecnologías al interior de Contraloría que permitan ir fiscalizando los actos de la administración”, agregó el parlamentario.

“El Estado requiere de una modernización, hay algunos avances, pero tenemos que pensar en un Estado más eficiente y aquí tenemos un tema con el estatuto administrativo que hace difícil estos cambios, pero necesitamos modernizar”, argumentó.

Finalmente, el diputado Schubert recalcó que Contraloría “ha pasado a ser en los últimos años una institucionalidad importante para el país,y que tiene que tener facultades y herramientas, también hay que sumar recursos económicos y tecnología”.