Este miércoles, el Gobierno anunció que ingresarán un veto presidencial al proyecto de elecciones en dos días, esto luego de que el Senado rechazara el informe de la Comisión Mixta.

En ese sentido, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró que “no dramatizo lo que ocurrió, porque la verdad es que en la Comisión Mixta que yo integré no hubo la oportunidad de que el Gobierno explicara el problema de constitucionalidad que se producía respecto del voto de los extranjeros”.

“Por eso yo me abstuve en la Sala y se termina rechazando, porque hay una mayoría que estábamos porque esto se hubiera discutido y zanjado de buena manera en la Comisión Mixta”, sumó en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

Vodanovic y veto presidencial

¿El PS apoyará el veto presidencial? En opinión de Vodanovic, “nosotros no conocemos el texto definitivo del veto, pero evidentemente el fundamento por el cual se ha dado a conocer, estamos de acuerdo en que haya una multa que sea pagable, por decirlo en términos coloquiales”.

“Porque una multa de más de $300.000 tampoco va a ser algo real. La gente no va a poder pagar una multa de ese monto, de manera tal que el acuerdo que había y que se votó en la Comisión Mixta es entre 0,5 y 2 UTM, que va entre los $16.000 y $64.000, eso nos parece un monto bastante razonable”, manifestó.

“¿Cuál sería el sentido de rechazar el veto?”, cuestionó la parlamentaria, agregando que “la verdad que esto de ponernos siempre como en una actitud hostil no me parece. Nosotros no conocemos el texto del veto, pero concordamos con que es necesario imponer una multa y una multa de valor razonable”.

