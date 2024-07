Comparte

Este domingo 14 de julio vencerá el plazo para postular al Subsidio Eléctrico, que permitirá a los hogares beneficiados recibir un descuento en el monto de sus cuentas de la luz. Esta ayuda estatal está orientada a personas que pertenezcan al tramo de 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) y que se encuentren al día en el pago de su cuenta de electricidad.

Ante la proximidad de la fecha límite, la diputada de la bancada eléctrica, Marlene Pérez (Ind. UDI), solicitó al Gobierno una extensión del plazo para la postulación: “Es necesario aumentar el tiempo para el subsidio, porque vence mañana y muchas personas están quedando afuera”.

Junto a lo anterior, la parlamentaria Pérez denunció: “He estado en terreno donde he constatado que la gente todavía no ha podido postular porque no tiene acceso a Internet, no tiene la Clave Única o porque son mayores y no saben cómo hacerlo”.

Frente a esto, la legisladora destacó que es importante asegurar que todos los ciudadanos que califican puedan acceder al subsidio.

“Hemos visto que muchas personas, especialmente en áreas rurales y sectores más vulnerables, enfrentan dificultades y no podemos permitir que estas barreras los excluyan de un apoyo tan crucial. Tenemos que asegurar que nadie que cumpla con los requisitos quede fuera de este beneficio y para que eso el Gobierno tiene la última palabra”, enfatizó la diputada Pérez.

Alcances del beneficio

Cabe destacar que el Subsidio Eléctrico es de alcance nacional y pueden ser beneficiarios clientes regulados de todas las empresas y cooperativas concesionarias de distribución de electricidad. Con esta medida, se espera que más personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a este importante beneficio, aliviando así la carga económica de los hogares más necesitados.