Esta semana se inició la tramitación de la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno, con la exposición por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. En medio de la tramitación, también se entregó el informe de la comisión técnica sobre la reforma.

Dentro de este contexto, Pablo Zalaquett conversó en Con Diálogo es Distinto con el exministro del Trabajo del primer gobierno de la expresdienta Bachelet, Osvaldo Andrade; el presidente de Gerens, Patricio Arrau, el expresidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackena y el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, sobre el sistema y la reforma previsional.

¿Motivaciones ideológicas?

Para el economista de Gerens, la reforma previsional “partió por la motivación ideológica de terminar con una industria (…) Ahora tenemos una esperanza. Hay una comisión técnica que está poniendo ciertos marcos técnicos. Por primera vez en esta discusión tenemos ciertas opiniones técnicas que van a llevar a senadores a tener un acuerdo. (De) la radicalidad de la reforma van a tener que avanzar hacia un reconocimiento de lo que tenemos”.

“El problema está en la falta de cotización, en las lagunas, en la informalidad del trabajo“, advirtió.

En tanto, para el senador PPD, “hay una posibilidad real de llegar a un entendimiento. Tenemos un estudio de Salvador Valdés -economista de la UC- (…) él hace una propuesta que recogen Eduardo Engel, Andrea Repetto, Paula Benavides… y avanzar en ese camino podría despejar otra de las inquietudes que están plasmadas en el proyecto, y creo que el gobierno está dispuesto a llegar a un entendimiento. Tal vez, retirar algunas de las ideas iniciales y ahí hay un esfuerzo genuino en flexibilidad”.

“Si no se da un paso claro en esto, nos vamos a farrear la oportunidad y hay sectores que no quieren nada de esto“, agregó.

Pensiones actuales y futuras

Por otra parte, el ex biministro de Bienes Nacionales y MINVU, criticó que “el estar hablando de cómo se organiza una industria que ha sido extremadamente eficiente en transformar las cotizaciones de los trabajadores en ahorro, nunca se ha perdido un peso. Entonces, enfoquémonos en cómo se mejoran las pensiones. Debiéramos estar pensando en cómo se mejoran las pensiones de hoy y de futuro“.

Pérez Mackena también se refirió a un estudio del economista David Bravo, el cual indicaría que “las pensiones futuras, si las de ahora son malas, van a ser aún peores que las actuales. La tasa de reemplazo actuales son superiores a las que vamos a tener a futuro”. Por lo mismo, “tenemos que preocuparnos de los jóvenes que hoy día están trabajando y de los no tan jóvenes y queda claro que lo que hay que hacer es aumentar el ahorro y disminuir las lagunas y poner incentivo en que esos aportes sean mayores en el tiempo”

El “pecado original”

Mientras tanto, para el exparlamentario del PS y secretario de Estado del Trabajo, “el sistema de pensiones tiene un problema original. Es un sistema contradictorio con el sistema laboral. (El tema de las pensiones) no se va a resolver jamás si no hay cambios en el mercado del trabajo. El sistema se construyó pensando que una persona entraba joven a un trabajo, estaba largo periodo, mejoraba su remuneración paulativamente y jubilaba después de 30 años. Ese es un trabajador que en Chile no existe”.

“En Chile se gana poco, la trayectoria laboral es incierta, hay muchos periodos en que se está fuera del mercado del trabajo -por ser independiente, en el caso de las mujeres, que además ganan menos, porque son cuidadoras. Entonces, es imposible que haya un sistema cuya base sea el ahorro mensual de la remuneración sobre la base de un trabajador que no tiene esa condición. Y eso hay que verlo”, puntualizó.