Comparte

Un oficio dirigido a la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, envío el Diputado Republicano Cristián Araya, con el objetivo de que esa repartición detalle cuáles han sido los alcances del ataque a sus plataformas digitales que afectó a la entidad el pasado 7 de octubre, y que hasta ahora se mantienen inhabilitadas, afectando a usuarios e instituciones en la realización de trámites.

En el escrito, el parlamentario solicita que “se informe si hubo perdida de información sobre el patrimonio fiscal, inmuebles, trámites que se estaban realizando ante el organismo u otro tipo de información, y en el caso de haber pérdida, indicar el alcance y magnitud de esta, las medidas que se están tomando para recuperarla y plazo estimado”.

Cristián Araya afirma que “la situación es grave, porque hubo una vulneración a los sistemas de seguridad informáticos del ministerio, y habiendo transcurrido más de 10 días desde ese episodio, todavía no existe claridad ni detalle de qué efectos tuvo este ataque, si se sustrajo información sensible o si ha habido daño fiscal o patrimonial. Lo mínimo es que la autoridad, en este caso la ministra Sandoval, dé cuenta a la ciudadanía, de manera transparente, qué ocurrió y qué medida se están tomando para resguardar esa información y para que no se repita una vulneración de este tipo”.

El congresista emplazó al ministerio a “resolver lo antes posible el problema y habilitar nuevamente las plataformas digitales, para no seguir afectando a quienes necesitan realizar trámites importantes frente a esta institución”.