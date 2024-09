Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos mostró su molestia sobre las designaciones arbitrales. La Roja tendrá un juez de Venezuela y uno de Paraguay en la fecha doble de Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Durante el programa, el periodista expresó que le parece “increíble que nos arbitre un venezolano, increíble, y que nos arbitra un paraguayo el próximo partido, más increíble todavía”.

“No puede ser, hay conflicto de interés, ¿cómo no reclamamos esto? Pero no puede ser un rival directo nuestro, ¿cómo te va a arbitrar un paraguayo el partido con Bolivia? Paraguay está ahí con nosotros, es insólito, no abrimos ni la boca”, agregó De Tezanos.

En esta línea, Francisco Sagredo señaló que “tiene lógica la política de evitar susceptibilidades. Tendríamos que tener un presidente, y esto no pasa solamente en Chile, sino que en todos los presidentes de las confederaciones, asociaciones de Sudamérica, que tuviera un peso para poder protestar por ciertos temas“.