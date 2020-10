San Luis explicó el motivo de la destitución de Víctor Rivero

San Luis de Quillota explicó el motivo por el que se decició destituir a Víctor Rivero como entrenador del equipo que milita en la Primera B y que actualmente se ubica en el noveno lugar.

En detalle, el club amarillo indicó que desvínculo al director técnico por sus declaraciones contra un grupo de hinchas el pasado miércoles, tras la victoria sobre Puerto Montt en la Primera B, al tratarlos como “vagos y drogadictos”.

“Al momento de tomar una decisión, nuestro Club se basa en una serie de lineamientos que parten en lo deportivo y que trascienden hasta el cómo nuestros empleados se relacionan con su entorno. En este sentido, es fundamental que dentro de nuestra institución exista profesionalismo y un ambiente de total armonía y respeto entre todos los trabajadores”, mencionó la institución en un comunicado.

“Durante el último período existieron actitudes que no concordaban con nuestros valores y maneras de ver la vida (…) La relación del club con sus hinchas es un tema fundamental dentro de nuestra política. Es por aquello, que no compartimos los dichos del Señor Rivero al referirse a un grupo de seguidores como ‘vagos y drogadictos’, expresiones vertidas en conferencia de prensa tras el partido ante Deportes Puerto Montt. Estas palabras no nos representan como institución; es más, creemos de suma gravedad el tratar despectivamente a personas adictas a las drogas, sabiendo que ésta es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad”, agregó.

“Es debido a estas diferencias deportivas y valóricas que hemos llegado a un acuerdo para finalizar la relación contractual con Víctor Rivero y su Cuerpo Técnico, hecho que quedó consumado ayer 02 de octubre del 2020”, finalizó.

Agencia UNO.