"Fue algo personal de...": Julio Barroso nuevamente apuntó a Aníbal Mosa tras dejar Colo Colo

Si bien era uno de los anhelos del técnico Gustavo Quinteros, la historia fue otra. Luego de siete años donde no perdió ningún superclásico y levantó siete títulos, Julio Barroso cerró su ciclo en Colo Colo.

Este jueves conversó con Página 14 y desde Argentina apuntó contra Aníbal Mosa, a quien hace pocos días le respondió vía redes sociales. “Fue algo personal de Aníbal (Mosa) con su gente. Por ahí argumentos deportivos no eran. Por ahí se comentaba la cantidad de partidos que yo pude jugar en este tiempo y muchas veces se deja de lado la cantidad de partidos que uno gana cuando está en cancha. Esa es la diferencia que cuando se quiere presentar información obviamente para sacarte y distorsionarla, algunos son especialistas”, dijo.

El “Almirante”, además, agradeció el cariño recibido por los hinchas en las últimas semanas. “El hincha a mí me hizo sentir que Colo-Colo era el lugar donde yo quería estar, donde encontraba mi pasión por jugar al fútbol. Esa conexión con el hincha no se destruye nunca. El hincha tiene la capacidad de darse cuenta de lo que uno brinda en la cancha y no necesita vender nada ni en redes sociales ni públicamente para que la gente te quiera”, expresó.

Bajo esa misma línea, el defensa de 36 años siguió con sus dardos hacia los que decidieron su salida y se mostró sorprendido. “No he hablado, no me he manifestado con una despedida como cada uno de mis compañeros lo fue haciendo, porque me costó un poquito más… Creía que se equivocaron en la decisión y me tomó por sorpresa. Yo había hablado con Gustavo antes de que termine el torneo y me manifestó las ganas de que siga“, reveló.

“Tendré que ir aceptando esta situación. Hay que mirar el nuevo horizonte. Sé que estoy vigente y puedo dar mucho más de lo que di este semestre que no fue fácil. Estoy con mucho dolor porque no esperaba que sea así. Todos queremos que sea de otra manera y no sólo por mí, sino por otros chicos que le habían dado muchísimo al club, pero esta fue la decisión y ya está”, cerró el referente.