En Unión Española “olvidaron” a Valdivia y piensan en la Copa: “Estamos con muchas ganas, es un lindo desafío”

Rubén Farfán, delantero de Unión Española, conversó con Deportes en Agricultura y adelantó lo que será el partido que disputará este martes ante Independiente del Valle, válido por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

“Estamos con muchas ganas, es un lindo desafío. El rival juega muy bien, es fuerte, tenemos muy buenos jugadores y lo bueno es que comenzamos de local. Hay que comenzar ganando para ir a buscar la clasificación allá (en Ecuador)”, dijo.

El atacante, además, abordó brevemente la ‘no llegada’ de Jorge Valdivia a Santa Laura. “Nosotros como jugadores estábamos enfocados en la pretemporada. No sé qué pasó, no tengo nada que decir en ese sentido. Hay muy buenos jugadores, está Carlitos (Palacios) que es un crack. Me alegra mucho que se quedara. Está con ilusión de jugar la Copa Libertadores con el club que lo crió y le dio todo. Es un orgullo jugar con él”, reflexionó.