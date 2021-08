[Video] Old Trafford a sus pies: los caminos se vuelven a cruzar entre Cristiano Ronaldo y Manchester United

Y un día Cristiano volvió al United. El cuadro de los Diablos Rojos se tomó revancha de la disputa golpe a golpe de la Premier League 2011/12 -que ganó el City en el último minuto- y le ganó el fichaje de Cristiano Ronaldo a los Ciudadanos. El portugués regresa al Teatro de los sueños tras 13 años.

Así lo hizo oficial durante esta tarde el Manchester United a través de un comunicado, donde publicaron que el club “se complace en confirmar que ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”.

El camino a Old Trafford

Pero su fichaje no fue nada fácil. A pesar de que el goleador portugués tenía una certeza (el no seguir en la Juventus), no sabía dónde continuaría su carrera. El Paris Saint-Germain, Manchester City y Manchester United eran los clubes que se peleaban los servicios del jugador.

El PSG fue el primer en descartarse. Y es que a pesar de la llamativa publicación del hermano del dueño del cuadro parisino, el club donde milita Lionel Messi estaba preocupado de lío en la interna que tiene con Kylian Mbappé, quien quiere partir al Madrid.

En ese sentido, todo comenzaba a apuntar a la ciudad de Manchester, donde CR7 había deslumbrado con sus fintas y goles en los Diablos Rojos. Sin embargo, fue el clásico rival el que se adelantaba y en varios medios internacionales daban por hecho el traspaso del atacante al cuadro de Pep Guardiola.

Pero de un momento a otro, eso cambió. Sí, tal cual como pasó en la jornada final de la Premier 2011/12, donde el City le robó el campeonato al último minuto al United. Aunque esta vez, fue al revés. El Manchester U. apeló a los sentimientos y al recuerdo, además de una buena cantidad de dinero, para quedarse con uno de los mejores jugadores del mundo. El mismo que deslumbró entre las temporadas 2003 y 2009, donde marcó 118 goles en 292 partidos.

De esta forma, Cristiano Ronaldo regresa a casa, al club que lo vio nacer, pero con 13 años más de experiencia y rodeado de jugadores jóvenes, para intentar volver a ganar la Premier League y, por qué no, la Champions.

Acá un viaje al pasado con los goles de Cristiano Ronaldo con la camiseta del United