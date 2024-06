Comparte

Francisco “Chaleco” López regresó a la moto en la última edición del Desafío del Desierto, compitiendo con Jeremías Israel en la categoría Expertos Parejas. El piloto chileno logró un increíble desempeño al quedar en segunda posición, rozando el primer lugar, tras la pérdida de combustible de su compañero a solo metros de la meta. López relata que fue una experiencia increíble, que lo reconectó con la disciplina.

El atleta Red Bull inició su carrera en este formato, por lo que cuenta: “Volver a las motos fue maravilloso. Sobre todo por encontrarme con mi esencia, mis amigos, pilotos de motocross, de la generaciones de los años 80´, 90´, 2000 y 2010″.

“Correr con Jeremías fue buenísimo. Estar con su hermano, Sergio Baracatt, y con mi primer mecánico del Dakar, Sergio Verdugo. Me sentí súper cómodo. Obviamente no estaba preparado en un 100%, porque no me dedico a esto, pero me sentí rápido, cuando aceleré pude entregar lo que tenía y por ese lado quedé muy muy contento”, detalla.

Refiriéndose a un posible retorno a competir arriba de una moto en Dakar en vez de UTV, el piloto no hace promesas. “Volver a correr el Dakar en moto lo veo difícil por ahora, pero quien sabe en el futuro, con algún amigo, con algún hijo si está metido, nunca se sabe. Por ahora estoy enfocado en el cross country en auto, pero creo que la moto es una base que nunca se puede dejar. Estos tres días de desierto fueron muy buena base para lo que ya estoy pensando, que es Dakar 2025, y seguiré arriba de las motos, corriendo algún Enduro, Motocross o algún Baja. Tengo preparada mi moto así que no vamos a colgar los guantes ni las botas”, sostiene López.